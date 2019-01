De skulle begge ut å brøyte snø før resten av landet våkna til liv mandag morgen.

Da den ene snøbrøyteren brøyta snø over på området der den andre hadde ansvaret, ble det bråk.

– I løpet av min karriere i politiet har jeg ikke vært borti en slik krangel om brøyting, sier operasjonsleder Anne Meyer ved Sør-Øst politidistrikt.

Det var Drammens Tidende som først omtalte hendelsen.

Rundt halv-fem i dag rykket altså politiet ut til et industriområde i Slemmestad i Røyken. To personer var i full krangel, og en av dem skal ha skallet til den andre. Den fornærmede snøbrøyteren skal ha fått hevelser i ansiktet.

Operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt har aldri tidligere opplevd en lignende krangel. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Krangelen starta da den ene brøyta snø over på området der den andre hadde ansvaret for brøytinga.

Etter det NRK kjenner var det ikke snakk om privatpersoner som brøyta på egen eiendom.

Må holde seg borte fra hverandre

Ifølge politiet har de to kranglefantene fått pålegg om å holde seg borte fra hverandre under resten av brøytearbeidet, og forholdet er politianmeldt. En av de to risikerer å få et forelegg for kroppskrenkelse, ifølge Meyer, som har følgende råd til folk som ikke liker andres brøyting.

– Man kan godt ha en diskusjon, men ikke bruk fysisk makt. Det er ikke å anbefale.

Når oppkjørsler blir fylt av snø fra brøytebilene, blir folk gjerne irriterte på sjåførene. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Sure miner

Espen Pedersen kjører brøytebil i kommunen der kranglefantene befant seg. Den konkrete krangelen kjenner han lite til, men også han opplever at snøbrøytinga byr på utfordringer.

– Smil og vær fornøyd med at noen gidder å rydde bort snøen, er oppfordringen fra brøytebilsjåfør Espen Pedersen i Røyken. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Vanlige trafikanter har lite forståelse for at brøytebilene trenger plass for å komme fram, og han får ofte reaksjoner fra folk som får oppkjørselen fylt med snø.

– Jeg får ikke mye kjeft. Men det er noen sure miner innimellom fra folk som nettopp har måkt vekk snøen og får fylt opp igjen innkjøringa når vi kommer. Jeg forstår at det kan være irriterende, men vi har ingen andre muligheter, sier Pedersen.

Mye misnøye

Alle som er naboer til offentlig vei må tåle å få snø inn på eiendommen sin. Det er regulert i naboloven, forteller byggeleder i Statens vegvesen i Drammen, Anita Tveiten.

– Hvis ikke vi får brøyta veien, kommer jo ikke folk seg videre fra gårdsplassen sin, sier byggeleder Anita Tveiten i Statens vegvesen. Foto: Louise Samnøy / NRK

– Det har vært en del rettssaker der tålegrensa har vært oppe, og det har blitt sagt at brøyting inn på eiendommen må du tåle, selv om det kan være salt og sand i snøen, sier Tveiten.

Brøytesjåfører som krangler seg imellom har Tveiten ikke opplevd, men innimellom er sjåførene i konflikt med naboer.

Er konfliktene for ille, blir sjåførene bedt om å anmelde saken til politiet. I mindre alvorlige saker blir naboene sendt videre Statens vegvesen, og i vinterhalvåret får Tveiten stadig telefoner fra misfornøyde naboer til de veiene hun har brøyteansvaret for.

– Jeg prøver å forklare dem at brøytinga er noe de må godta. Ofte er det de samme som klager, sier Tveiten.