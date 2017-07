Småforeninger frykter å bli glemt

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv mener idretten får en for stor del av de offentlige midlene i dag. I nye storkommuner er han bekymret for at skjevheten vil øke, skriver Drammens Tidende. Små lag og foreninger kan tape mot idretten og andre store organisasjoner, advares det.