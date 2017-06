Slimete trend

Oppskriften er enkel; linsevann, barberskum og lim.

Cathrine Svendsen på Nordli på Gulskogen kjøpesenter, er tom for skolelim. Foto: Anne-Marit Borgen Werring / NRK

– Det er faktisk tomt fra leverandøren, sier Cathrine Svendsen på Nordli på Gulskogen kjøpesenter, og viser oss hylla hvor skolelimet vanligvis står.

– Det er lim og spinnere det går i om dagen. Bøker er ikke så viktig, ler hun.

– Alle vil ha det!

Den nye trenden med å lage sitt eget slim har nemlig tatt helt av. På verandaen på Åskollen er 11 år gamle Nelly, Sophia og Marthe i gang med dagens produksjon. Nelly forteller at det startet med at det dukket opp mange videoer på Youtube av amerikanske jevnaldrende som laget nettopp slim. Jentene blander og rører sammen ingrediensene før de fordeler en klump med slim på hver.

– Hva er det som er så stas med dette?

Bente Lyslo, optiker. Foto: Anne-Marit Borgen Werring / NRK

– Det er deilig å ta på og lager morsomme lyder, sier Nelly. Dessuten føler jeg meg avslappet når jeg holder i det. Det er nesten litt som en stressball. Hun tror aldri hun kommer til å bli lei av det. Jeg kunne gifta meg med slim!

Slim har blitt veldig populært og er enkelt å lage.

Tomt for linsevann

Hos optiker Bente Lyslo på Synsam på Gulskogen senteret, tok det litt tid før de skjønte hvorfor unger plutselig kom for å kjøpe linsevann. Nå selger hun 5–6 flasker om dagen til unger som skal lage slim. Hun gikk en periode tom, men har nå lagt inn ekstrabestilling hos leverandøren for å unngå at det skal skje igjen.

– Hva er det med linsevannet ditt som er så magisk?

Det blir en del søl når man lager slim. Foto: Anne-Marit Borgen Werring / NRK

– Det har jeg ingen formening om, ler hun.

Nelly forklarer at linsevannet gjør at slimet ikke klistrer seg til hendene. Hun har imidlertid forståelse for at foreldregenerasjonen ikke er like begeistret for den slimete trenden som de unge.

– Mamma og pappa blir litt lei, for hele teppet på rommet mitt er fullt av masse slim, og det er veldig vanskelig å vaske bort. Det er grisete, men det er verdt det!

Se hvordan Lydia i NRK Newton lager slim.

Oppskrift

Det finne mange oppskrifter på slim, her er en:

Skål

Oppbevaringsboks

Lim

Barberskum

Hånd eller kroppskrem

Linsevann

Farge eller glitter hvis du vil

Sånn her gjør du:

– Bland like mye barberskum og lim

– Legg til en dash krem

– Putt på litt og litt linsevann til det binder seg

– Når det begynner å binde seg knar du den med hendene, legger til farge/glitter. Hvis den er for klissete, legg på litt mer linsevann.

Men husk på en ting!

Ikke alle typer lim er bra å få på fingrene. Sjekk med butikken eller en voksen om det limet du bruker er trygt.

Lykke til med slimproduksjonen!