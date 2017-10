Slet med dårlig sikt

Mads Østberg og kartleser Torstein Eriksen fra Steinberg ledet lenge rally Spania, men falt ned til femteplass etter de to avsluttende prøvene i går. Duoen har allikevel kun 7,1 sekunder å ta inn på Andreas Mikkelsen i ledelsen. Østberg og Eriksen sliter med dårlig sikt - trolig fordi et stort hull i bilen slipper inn mye støv. På den tredje etappen var problemene så store at kartleser Eriksen slet med å snakke på grunn av alt støvet.