Slåsskamp på morgenkvisten

To menn er pågrepet etter en slåsskamp i Drammen mandag morgen. En av dem måtte på legevakta med skader i ansiktet. Politiet fikk melding om slåsskampen på Øvre Sund bru like etter klokka 6. Det er ikke kjent hvorfor de to mennene slåss.