– Eg rullar ned vindauget og spør om dei treng hjelp, seier Oldebråten.

Kvinna og mannen i Passaten spør om Oldebråten kan hjelpa til med å få bilen ut av grøfta fortel 60-åringen.

Dei byrjar å leita etter eit tau dei kan trekka bilen med.

– Eg ser etter tauet inne i bagasjerommet på bilen hans fordi han verka litt surrete, kanskje litt i sjokk. Og når eg bøyar meg ned for å sjå etter tau so høyrer eg det kvin i bremsane på bilen min.

Volvoen står med handbrekket på og når Oldebråten høyrer lyden skjønar han kva som skjer.

– Han er i full fart på veg unna med min Volvo. Med bagasjelokket og vindauget opent.

Sat att i stolen bil

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den grøftekøyrde bilen viste seg å vera stolen frå Oslo før i dag, fortel politiet sin operasjonsleiar Fredrik Landsverk Mo.

Den kvinnelege passasjeren vart ståande att då Volvoen køyrde vekk.

– Ho er pågripen so får me sjå kva ho har å melda til oss. Me har endå ikkje fått eit namn på mistenkte.

Volvoen er framleis ikkje funnen og politiet ynskjer tips frå publikum. Bilen er ein Volvo S80 med registreringsnummer BS 30050 og har køyrd i retning Liertoppen.

– Veldig fint om folk ringer oss på 02800 om dei ser denne bilen, seier operasjonsleiaren.