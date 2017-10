– Heldigvis har vi ikke fått inn noen positive prøver fra Hardangervidda, sier Jørn Våge, som er forsker og såkalt CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet.

Mellom 700 og 800 prøver av rein skutt på Hardangervidda har blitt undersøkt for smitte eller sykdom.

Jørn Våge, forsker og CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet. Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Jegerne har vært flinke til å ta prøver, og vi har til gode å finne noe der, forklarer Våge.

Han mener disse resultatene er svært viktige.

– Vi ser på det som helt avgjørende for villreinens fremtid at vi slipper å få en påvisning på Hardangervidda. Det er en stor og viktig bestand, så det at den er frisk, er veldig positivt, forteller Våge.

Har vært usikre på spredning

Årets villreinjakt i Nordfjella er den siste på en god stund. Der er det påvist skrantesyke og man har bestemt seg for å avlive hele reinstammen på rundt 2200 dyr.

Men man har ikke vært sikre på om sykdommen har rukket å spre seg videre og ut av området i Nordfjella. Derfor har det blitt gjennomført flere sikkerhetstiltak, blant annet bygging av gjerder og bruk av vakter langs riksvei 52. Alt for å hindre at syk rein tar seg inn på Hardangervidda, der stammen av villrein er på rundt 12000 dyr.

Hans-Jørgen Jahren, daglig leder i Øvre Numedal Fjellstyre. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Det har vært viktig at jegerne på Hardangervidda har vært flinke til å ta prøver av dyra de har skutt, ifølge Øvre Numedal Fjellstyre.

– Jegerne har vært 100 prosent lojale og gjort det de kunne for å få ut de prøvene. Jeg har ikke hørt om noen problemer knyttet til det, sier daglig leder Hans-Jørgen Jahren.

Han understreker at lojaliteten kan bli satt på prøve når det skal tas prøver i felt, i tillegg til slakting og det å ta vare på maten. Derfor roser han ekstrainnsatsen til jegerne.

Plakater som denne er satt opp i områder hvor det er blitt påvist skrantesyke hos villrein. Foto: Destinasjon Hemsedal / Privat

Kan redde Hardangervidda

Jahren er strålende fornøyd med resultatene fra Veterinærinstituttet.

– Det er en kjempestor lettelse. Og det er jo moro å se at vi kan lykkes med å redde Hardangervidda, sier Jahren.

Han tror resultatene kan vise at nedskytingen i Nordfjella var en korrekt avgjørelse.

– Kanskje det. Det er drastiske tiltak, men hvis Hardangervidda går fri, må jeg si at det virker rett, sier Jahren.

Hos Veterinærinstituttet venter man at det skal bli påvist flere tilfeller av sykdommen innen hele nedskytingen i Nordfjella er fullført 1. mai 2018.

– Fra Nordfjella venter vi at det skal komme flere. Når vi sier at de seks som er der følger forventningen, så vil det si at det er ca. én prosent av dyrene som går i Nordfjella som man antar kan være syke eller bære smittestoff, sier Våge.