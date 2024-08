Sommerfugler i magen, nytt pennal i sekken. Mandag er det første skoledag for titusenvis av forventningsfulle barn.

I Drammen vil de yngste elevene i 1. til 3. klasse bruke iPader med en helt annen sperre enn tidligere. Før sommeren ble det avdekket at elever kunne komme inn på sider med blant annet pornografisk innhold.

– Jeg ble sjokkert, og veldig urolig, sier mor og MDG-politiker Cathrin Janøy.

Hun tok kontakt med kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola, som umiddelbart tok grep.

– Vi har innført en såkalt whitelist. Det betyr at alle nettsidene på iPadene er sperret, og så må skolen og læreren åpne de sidene de trenger til pedagogisk bruk, sier han til NRK.

Fant store avvik

– Jeg vil tro at dette er en utfordring i samtlige kommuner i Norge, sier Christer Veland Aas, daglig leder i Climbr.

Selskapet har laget en rapport om digitalisering av skolen. Undersøkelsen viser at barn og unge ikke er beskyttet mot skadelig innhold, og at de bombarderes med reklame, på skolenes digitale enheter.

Teknologirådgiver Christer V. Aas står bak rapporten. Foto: Terje Haugnes / NRK

372 foreldre fra hele Norge deltok og 103 kommuner er representert.

Fra 100 av de 103 kommunene rapporteres det om at skadelig innhold kan lastes ned på barnas skoleskjermer.

Blant innhold som nevnes er vold, sex, porno, selvmord, dyremishandling, tortur og krig.

En del av foreldrene har også levert inn bilder av tester de har gjort på barnas enheter, og disse testene viser at 42 prosent får opp pornobilder når de søker i Google.

– Skolene har ofte en standardfiltre, som ikke blokkerer tilstrekkelig. Dermed blir barna utsatt for mye reklame, og skolen skal være reklamefri. I de verste tilfellene har vi fått tilgang til grov pornografi på iPadene til førsteklassinger. Det er ganske drøyt, sier Aas.

Dybdesjekk av sikkerheten

Thomas Larsen Sola sa til Drammens Tidende før sommerferien at de ville undersøke utstyret, og nå er de nye planene på plass.

– Det er vi glade for, for jeg mistenkte at det foregikk omfattende brudd på barns personvern og på markedsføringsloven. Jeg frykter først og fremst at de blir utsatt for skadelig innhold og blir påvirket av aggressiv markedsføring, sier Janøy.

Hun fikk Christer Veland Aas til å komme til Drammen. Selv om det var en sperre på iPadene viste en dybdesjekk av sikkerheten ikke var god nok.

– Her må det nasjonale retningslinjer til, det kan ikke være opp til hver enkelt kommune eller hver enkelt forelder. Det er også mange skoler som ikke har ressurser eller kompetanse til å vite hva de skal gjøre, sier Janøy.

– Det står respekt av det Drammen har gjort, etter at de svingte seg rundt. Dette er et veldig effektivt grep, sier Aas.

– Får en vekker

Kommunalsjefen i Drammen vil ikke legge seg opp i hva andre kommuner gjør.

– Jeg tror nok hver kommune har et stort fokus på dette, og så får man en vekker noen ganger, som gjør at vi må gå gjennom systemene våre.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola tar grep. Foto: Tore Linvollen / NRK

– I utgangspunktet skal iPadene være trygge, men likevel hadde vi dette avvinket. Derfor har vi gjennomgått dette helt, og starter med å hindre at noen kommer inn på uønskede sider.

Selv om skolene nå håper å få kontroll, har mange barn både mobiler og andre maskiner hjemme.

– Elevene omgir seg med digitale enheter også hjemme. Vi har et ansvar for å lære dem digital dømmekraft, i samarbeid med hjemmet.