Skal ha smuglet for millioner

To personer, en 52-åring og en 30-åring, er tiltalt i Drammen tingrett for innførsel og omsetning av 800 liter GBL i 2014 og 2015. 30-åringen har erkjent straffskyld for innførsel og salg av 70–80 liter GBL, men har hevdet at han ikke visste det stod på narkotikalisten. 52-åringen har nektet straffskyld og forklart at han bestilte et effektivt rensemiddel til virksomheten sin.

Det var disse tønnene med 600 liter GBL politiet stanset på vei inn i Norge og byttet ut innholdet med vann for å pågripe to menn. Foto: TOLLVESENET / SKJERMDUMP

– Tanken på at dette kunne brukes til noe annet enn som et kjemisk rensemiddel har vært helt fjernt for meg, forklarte mannen i sin forklaring i Drammen tingrett.

Han nektet derfor straffskyld for narkotikainnførsel.

– Jeg hadde fått anbefalt rensemiddelet som svært effektivt og bestilte først 200 liter og deretter nye 600 liter.

Krevde strenge straffer

Statsadvokaten krevde strenge straffer for de to tiltalte. For 30-åringen var påstanden seks år og fire måneder. Siden han har innrømmet deler av forholdet har han fått en strafferabatt av statsadvokaten på åtte måneder. I tillegg vil statsadvokaten inndra kontanter og verdier for 184.000 kroner. For 52-åringen var påstanden fengsel i seks år og seks måneder. I tillegg inndragning av totalt 37.000 kroner.

– Av allmennpreventive hensyn må dette straffes strengt, sa statsadvokat Kristin Røhne i slutten av sin prosedyre.

Bekymret etter overdoser

Narkotikaavsnittet ved Drammen politistasjon var i fjor bekymret over mange overdoser av GHB i distriktet, og satte i gang målrettet innsats for å stanse all omsetning av GHB.

GBL kan enkelt omdannes til GHB ved å tilføre vann og syre. Den 7. mai 2015 kom det en forsendelse med 600 liter GBL med båt fra Hongkong, adressert til en av de to tiltalte, en 52 år gammel mann. Forsendelsen kom angivelig som såpe, i tre 200-liters tønner.

Statsadvokat Kristin Røhne. Foto: Harald Inderhaug / NRK

De to mennene sitter tiltalt i Drammen tingrett tiltalt for å ha smuglet til sammen 800 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge. Ifølge politiet førte telefonavlytting til avsløringen av Nordens hittil største ulovlige innførsel av stoffet.

Dette er ifølge statistikk fra Kripos det største enkeltbeslaget av narkotika i 2015, sa statsadvokat Kristin Røhne i retten.

"Ting er på vei"

Den tiltalte 30-åringen skal på et tidspunkt ha blitt tatt med 24 20-literskanner, og aktor mener derfor 52-åringen ikke skulle ha noen av de 600 literne til bruk hos seg selv. Han skal ha vært pådriver for å skaffe kannene, og sagt at "ting er på vei" og at "man må få det unna så fort som mulig".

– Hvorfor sier man det, om man tror det er et legalt produkt, spurte aktor, som også påpekte at det ved flere anledninger har vært snakk om at de to tiltale trengte å snakke sammen i all hemmelighet.

– 52-åringen har vært med å tappe GBL på kanner, han har sett at den 30 år gamle slektningen har kjøpt bil og klokker til tross for at han har tjent lite. Hvordan skal han ikke ha forstått at det måtte være narkotika, spurte aktor i retten.

Aktor vil onsdag ettermiddag komme med sin påstand om straff for de to.