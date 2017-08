Skal avhøres på nytt

Mannen som er sikta for å ha drept kjæresten i Flå, er klar for å forklare seg på nytt. Politiet har ønsket å avhøre mannen igjen, men han har ikke vært klar, skriver Hallingdølen. Drapet skjedde i juli og mannen er fengslet. Den siktede har tidligere sagt at han ikke hadde noe motiv.