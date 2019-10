Sju menn pågrepet i Hønefoss – mistenkt for alvorlig seksualforbrytelse

– Jeg kan bekrefte at det er sju menn som er pågrepet i forbindelse med en sedelighetssak, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørch, til NRK.

Alle mennene har vært hos legevakt for undersøkelser, men må deretter fraktes til arresten i Drammen.

Det var Ringerikes Blad som omtalte saken først.

NRK har vært i kontakt med en fotograf som var på stedet i natt. Han bekrefter at flere personer ble ført inn i ventende politibiler og at noen av mennene var iført håndjern.

De pågrepne ble kjørt til Ringerike sykehus. Foto: Ole Edvin Tangen

Trenger tolk til avhør

Fotografen forteller til NRK at både innsatslederen på stedet og operasjonssentralen var svært tilbakeholdne med info, men at de også bekreftet at sju personer er pågrepet i en sedelighetssak.

Begrepet sedelighetsforbrytelse er det man tidligere brukte om det som nå omtales som seksualforbrytelser.

– Avhør av disse vil skje i løpet av dagen, men vi trenger blant annet tolk, så det tar litt tid. Men det vil bli gjort fortløpende, forklarer Mørch.

– Kan politiet si noe om fornærmede i saken?

– Nei, ikke foreløpig.