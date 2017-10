Sjokkert etter NRKs avsløringer

Politiet har fått mange tilbakemeldinger fra foreldre etter at NRK avslørte at ungdommer legger ut videoer av at de har sex. Politioverbetjent Geir Oustorp i Sør-Øst politidistrikt forteller at mange foreldre er sjokkert over hva de har sett og hørt.