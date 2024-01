Kukkeluren. Stortissvatnet. Oppkastmyra. Dritskaret. Møkkalasset. Fredagshølet.

Nei. Vi sit ikkje her og drysser hånlege invektiv og spreier bannskap i ein nyheitsartikkel sånn for moro skuld. Dette er berre ei handfull norske stadnamn av festleg karakter; kandidatar i den årlege namnekonkurransen til Kartverket.

I november bad dei folk om å sende inn artige stadnamn til den uhøgtidlege og uformelle konkurransen. Og folk var ikkje vonde å be.

Som erter ut av ein sekk trilla forslaga inn.

Tungegymnastikknamn som til dømes «Ururlekråi» og «Grjotfljått » til meir folkelege namn som «Konjakkbakken», «Dusterud», «Gjellifitja», «Heimbrenten» og «Knullerne».

Totalt var 70 stadnamn nominerte, og folket stemt fram sin favoritt. 22. desember vart avstemminga avslutta og vinnaren kåra.

Assosiasjonar til vulgære ord

Tredjeplass gjekk til eit nes i Nordfjord, med eit namn vi ikkje tør spekulere på bakgrunnen for at det vart heitande akkurat dét, nemleg Kukkeluren. Me gratulerer med ein potent bronseplass.

Sølvet hamna til ei strand i Risør med namnet «Der bikkja beit mannen». Kommentar er ikkje nødvendig.

Og vinnaren?

– Ja, det ligg rett ved Flå i Buskerud, men sjølve plassen er i Sør-Aurdal, og det er då staden Skrukkefyllhaugen, ler Åsmund Christenson, saksbehandlar i Kartverket.

– Kvifor trur du den staden vann?

– Du kan jo få litt assosiasjonar, hehe. Det finst jo nokre litt vulgære ord som er ... ja, veldig like då, trur Christenson.

Åsmund Christenson i Kartverket. Foto: Kartverket

Og skrukka vart fylt med fisk ...

Han seier at konkurransen vart dregen i gang for å skape engasjement rundt arbeidet Kartverket gjer med stadnamn.

– For det er ikkje alle som kjenner til SSR, altså Sentralt stadsnamnregister, som er Noregs nasjonale register for skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk, seier Christenson.

Nei, det er det nok ikkje tenkjer vi og lurer på opphavet til namnet «Skrukkefyllhaugen». Då svarer kartverk-Christenson at det (dessverre) ikkje er så heftig som ein skulle tru.

– Skrukkefyllhaugen er namnet etter Skrukkefylla, som er vatna like nedanfor. Eit vatn som ligg i både Flå og Sør-Aurdal. «Skrukka» er eit norrønt ord – «skrukka» – som kan ha ulike tydingar. Men mest truleg betyr det ei korg eller ei skreppa, laga av bork eller bjørkenever – laga for å frakte fisk eller bær.

– Så nærast ei veske?

– Ja, ei slags fiskeveske vil eg tru. Når det er namn på eit vatn, skulle ein tru at det er fisk denne, hehe, skrukka vart fylt med, svarer ein humørfylt saksbehandlar hos Kartverket.

Fin stad. Rart namn. Skrukkefyllhaugen ligg ved vatnet Skrukkefylla. Foto: Vassfar-opplevelser





Men på slutten av 1800-talet var det ei dame som heitte Berte, den siste som budde på den vesle husmannsplassen.

– Og ho heitte Skrukkefyllhaugen til etternamn. Det var jo vanleg å ta etternamn på staden ein budde, fortel Christenson om nettopp denne Berte Skrukkefyllhaugen som sikkert kunne fått plass i Flåklypa Grand Prix.

Bjarne Berg driv Vassfar-opplevingar som «formidlar kultur, driv med guida turar og tilbyr overnatting i gamle tradisjonsrike tømmerhus på buplassane i området». Blant dei på Skrukkfyllhaugen.

– Veldig moro å vinne. Vi har vore med i eit NRK-program på radio før, som handla om artige stadnamn. Men vi har aldri vore nominerte før.

– Er det berre heldig å vinne ei slik kåring?

– Det er i alle fall ikkje negativt, avsluttar Berg.

Dette var dei 16 finalistane:

Moroskuldmyra (Stange)

Seteretersetra (Heim)

Der bikkja beit mannen (Risør)

Stortissvatnet (Lierne)

Grjotfljått (Eidfjord)

Nettopp (Gjøvik og Ringsaker)

Urutlekråi (Årdal)

Kukkeluren (Stad)

Skeivstøvelbråtan (Ringerike)

Skrukkefyllhaugen (Flå/Sør-Aurdal)

Møkkalasset (Fredrikstad, Bodø, Frogn m.fl.)

Spermbanken (Nesodden)

Gamleeriken (Indre Østfold)

Skvettevatnet (Lærdal)

Natronbekken (Sør-Aurdal)

Fredagshølet (Hvaler)

Alle stadnamna finn du i Norgeskart.no, der du kan søke etter alle godkjende namn frå Sentralt stedsnavnegister.

