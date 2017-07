Sitter i avhør

Mannen i 20-årene som er siktet for drap på sin jevnaldrende kjæreste på en hytte i Flå i Hallingdal, sitter nå i avhør. – Det han har forklart styrker vår teori om at han er gjerningsmannen i denne saken, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Per Thomas Omholt.