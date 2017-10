Siktet for sykkeltyveri

En mann i 20-årene fra drammensområdet fremstilles for varetektsfengsling i dag etter at han skal ha stjålet en sykkel på Drammen stasjon i går. Politiet mener det er fare for gjentakelse fordi han har 27 uoppgjorte saker bak seg, bl.a. sykkeltyverier.