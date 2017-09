Siktes for drapsforsøk

Mannen som ble pågrepet etter å ha stukket ei 16 år gammel jente med kniv på St. Hallvard videregående skole i Lier, vil i morgen bli fremstilt for varetektsfengsling. Han siktes for forsøk på forsettlig drap. Det sier poltiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt. 16-åringen er alvorlig skadet, og er under behandling på sykehus.