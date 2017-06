Setter ut fisk

Fylkesmannen har bestemt at det skal settes ut 10.000 ettårig ørret i Halnefjorden og 500 flerårige i Øvre Hein. Utsetting av settefisk blir gjort som kompensasjon for negative effekter av vannkraftregulering, og for å sikre fiskebestanden, skriver Hallingdølen.