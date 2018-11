I et lite område på Kongsberg har Posten fått tillatelse til å teste verdens første selvkjørende postkasserobot.

Dette kan være fremtidens postlevering

– Ikke nødvendigvis, men den kan bli et nyttig supplement, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Foto: Torkel Bergstøl / NRK

Roboten passer best i tettbygde strøk. Og den må både fylles, vedlikeholdes og passes på av mennesker. Wille mener derfor at roboten ikke vil erstatte postbud. En slik robot vil kunne dekke 100 husholdninger, mens et postbud dekker i gjennomsnitt 1000 husholdninger, opplyser Posten.

Vil begeistre kundene

– Digitaliseringen av samfunnet er en vesentlig utfordring for oss, fordi folk sender færre brev enn før, forteller konsernsjefen. Nordmenn sender godt under halvparten så mange brev i dag, som i toppåret 1999. Samtidig gir teknologi en mulighet til å kommunisere med kundene på nye måter. Og hun håper at det skal skape begeistring hos kundene.

– Det er kundenes tilbakemeldinger som til syvende og sist avgjør om dette blir en suksess, og om dette er en av fremtidens leveringskanaler, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I Raumyrskogen burettslag kan denne spesielle postkassen dukke opp før jul. Foto: Raymond Dalen / NRK

Når testen er i gang skal roboten kjøre – i 6 kilometer i timen – fra Postens distribusjonspunkt i Kongsberg sentrum til et bestemt sted i Raumyrskogen borettslag. Der vil den stå tilgjengelig for kundene fra rundt klokka 12 til midnatt.

Da returnerer den selv til distribusjonspunktet og blir fylt med neste dags sendinger. Du blir varslet digitalt om det er post til deg, og får en kode for å åpne den aktuelle luken.

Vil trenge mye opplæring

Brev- og pakkeroboten er utviklet av Posten i samarbeid med Buddy Mobility og baserer seg på tilgjengelig selvkjøringsteknologi.

– Den er ganske smart, men det er langt igjen til kan slippes helt fri. Den trenger litt hjelp, men den kjører selv på den ruten den har lært seg, sier Morten Theiste i Buddy Mobility.

De første kundene kan oppleve den selvkjørende postkasse allerede før jul.

– Det avhenger av testingen. Vi har allerede lært roboten ruten, men nå må vi teste mer.

– Nå skal vi i gang med å teste på vinterføre. Brøytekanter er bare en av utfordringene roboten vil støte på. Den trenger mye opplæring, forteller Theiste.

Kan få juleposten fra robot

Hvis alt går som planlagt kan beboerne i Raumyrskogen borettslag motta post og pakker ved hjelp av roboten før jul. Folk kan til og med sende julekortene sine fra roboten. For prototypen har en postkasse for utgående post i det ene hjørnet.

Ordfører Kari-Anne Sand er spent på nyvinningen i teknologibyen Kongsberg. Foto: Raymond Dalen / NRK

– Hva syns folk på Kongsberg om dette?

– Jeg håper de syns det er litt spennende, De fleste som bor på Kongsberg, vet at de bor en teknologiby og at det av og til dukker opp ny teknologi som de må lære seg, så det tror jeg går bra, sier ordfører, Kari Anne Sand.