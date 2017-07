Sein vår gir sneglene dårlige kår

Den seine våren i år betyr at mange brunsnegler aldri vil rekke å bli kjønnsmodne. Det kan bety færre snegler neste år, ifølge Erling Fløistad ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). – Vi kan konstatere én ting: Det ble en sein start for brunsneglene, sier Fløistad til NTB.