Høyres parlamentariske leder Trond Helleland avslører i dag hva som blir regjeringens valg for stamvei nummer to mellom Østlandet og Vestlandet.

Fra før er det kjent at E134 over Haukelifjell blir den ene, og så har kampen stått mellom riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Statens vegvesen har gått inn for sistnevnte.

Helleland går på talerstolen klokken 13.15 på Hardangerviddakonferansen «Rein Vidde» på Geilo hvor han skal redegjøre for valget.