Savnet kvinne funnet på Tofte

Kvinnen som har vært savnet etter en båtulykke på Tofte i natt, er funnet. Ifølge politiet, er hun våt og kald. Ambulanse er på vei til stedet for å ta henne med for sjekk. Det var folk i sentrum av Tofte som varslet politiet like før klokka 11.