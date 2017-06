Sande valgte bort Drammen

Sande-politikerne brukte lang tid på å bestemme seg for i hvilken retning kommunen skulle se, men klokka 21.50 fredag kveld ble det klart: Flertallet av representantene i Sande kommunestyre sørget for at Sande fortsetter sammenslåingsprosessen med Hof og Holmestrand.