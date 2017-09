Samtykker til varetektsfengsling

19-åringen fremstilles for varetektsfengsling i Drammen tingrett klokken 12 tirsdag. Den siktede er selv til stede under fengslingsmøtet.

Ifølge politiet erkjenner han knivstikkingen, men nekter straffskyld etter siktelsen.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer fra avhørene, sa politiadvokat Ole Jacob Garder til NRK mandag kveld.

19-åringens advokat, Martin Smith, bekrefter overfor NRK at mannen samtykker til fire ukers varetektsfengsling. Det er i samsvar med det politiet kommer til å be om under fengslingsmøtet tirsdag.

– Han synes det som har skjedd er trist, og han har det ikke bra, sier mannens forsvarer, Martin Smith.

Fengslingsmøtet er lagt til rettssal 1 ved Drammen tinghus. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Avhørt i tre og en halv time

19-åringen ble avhørt i tre og en halv time mandag kveld. Der ble han muntlig forelagt en siktelse på forsøk på forsettlig drap.

– Han erkjenner ikke det, men innrømmer de faktiske forholdene, sier Smith.

Politiet kjenner til at det er en relasjon mellom de to fra tidligere og at det ikke er noe som tyder på hun er et tilfeldig offer. 19-åringen løp fra stedet, men ble pågrepet av politiet med hund etter kort tid i nærheten av skolen.

– Hvor sikre er dere på at dere har rette gjerningsmann?

– Det er ingenting som tyder på at vi ikke har rett person, sier Garder.