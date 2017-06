Samarbeidspartiene enige om nytt tunnelløp – ikke bro over Oslofjorden

Slik kunne en bru sett over Oslofjorden sett ut. Foto: Illustrasjon: Rambøll for Statens Vegvesen

Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.

I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg. Et alternativ har vært stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.

– Målet er oppstart i første periode. Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen.

– God sikkerhet

Han mener sikkerheten vil være godt ivaretatt med kun tunnel.

– En bro koster 16–17 milliarder kroner. Og hvis man velger en bro, vil det skyve gjennomføringen mange, mange år fram i tid. Vi trenger en rask avklaring, sier han.

Flere branner

Samarbeidspartiene er kritiske til Ap, som ikke har kommet til noen konklusjon om bro eller nytt tunnelløp. Aps samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen sa i begynnelsen av mai at de ikke kunne komme til noen konklusjon fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon fra regjeringen.

– Regjeringen har ikke gjort jobben sin. Det er regjeringen som skal gjøre konseptvalg. Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for Stortinget å komme til en beslutning. Så vi er nødt til å avvente at regjeringen gjør det den skal, sa Sivertsen.

Oslofjordtunnelen har flere ganger blitt stengt på grunn av branner, sist 5. mai da en lastebil tok fyr. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen var totalskadd etter brannen. Ingen ble alvorlig skadd.

1.000 milliarder

Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene. Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.

Refser Arbeiderpartiet

Venstres Abid Q. Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer. Foto: NRK

Høyre, Frp, KrF og Venstre mener videre at velgerne kan glemme Arbeiderpartiets veiløfter. Partiene er enige om at Ap fører velgerne bak lyset ved å unnlate å komme med en troverdig finansiering for sine løfter om mer vei og bane.

Alle de fire partiene mener Aps manglende prioritering av prosjekter går ut over troverdigheten til transportplanen. Partiene viser til at Ap legger fram en plan med titalls milliarder kroner i underdekning.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra. Venstres Abid Q. Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer.

– Alt skal komme først uten at de viser hvordan. Dette betyr at samtlige prosjekter Ap har listet opp, settes i spill. sier Raja.

Statens vegvesen vil ha bru

Statens vegvesen har uttalt seg tidligere og de ønsker seg bru .

– Vi har gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bru er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi, sa regionveisjef Per Morten Lund i Region øst til NRK i november i fjor.

Tilleggsutredningen var bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.

Tre konsepter er vurdert

I tilleggsutredningen for rv. 23 for Oslofjordforbindelsen ble tre konsepter vurdert av Statens vegvesen:

Vedtatt reguleringsplan med utvidelse av dagens veg fra E6 Vassum (Frogn) – Verpen (Hurum) med nytt løp i Oslofjordtunnelen (7,3 kilometer) supplert med utvidelse til fire felt videre til kryss ved Krokodden (Røyken kommune)

Ny veg i seks til sju kilometer kortere trasé med bru via Håøya

Ny veg i seks til sju kilometer kortere trasé med undersjøisk tunnel (11 – 14 kilometer) via Håøya.