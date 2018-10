Russemødre advarer: – Mer narkotika, vold og gruppesex blant unge

– Det foregår ganske mange stygge ting, som gruppesex, hvor alle ser det. Og det er filmer og videoer av det. Det er ikke noe problem å ha gruppesex flere ganger på samme kveld.

Kari Mathisen og Anne Sæteren drar på foreldremøter på videregående skoler for å advare foreldre. De trekker fram eksempler på russ som har få grenser når det kommer til narkotika, vold og sex.

Engasjementet startet med at deres egne sønner var russ i fjor. En 17-åring i sønnenes kompisgjeng døde etter å ha tatt MDMA. Han ble også utsatt for vold den kvelden.

De tidligere russemødrene Anne Sæteren og Kari Mathisen mener det er viktig å følge nøye med på ungdommene i russetida. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Samme sommer dro kompisgjengen på russetur til Kos, hvor flere av deres kompiser ble tatt for å ha brukt narkotika.

– Guttene våre ber oss holde oss unna

Da bestemte de to mødrene seg for å ta grep. De opprettet kontakt med andre foreldre i samme russekull og arrangerte møter hvor de informerte.

Deres egne sønner var, og er fortsatt, motvillige til at mødrene deres «blander seg for mye». Men Mathisen og Sæteren trosser dette.

17 år gamle Eddy Singh døde etter å ha tatt MDMA på en fest i Drammen i fjor sommer. Her er det lagt ned blomster for ham. Foto: Anders Nielsen / NRK

Det viktigste rådet fra mødrene, er at foreldre oppretter kontakt med hverandre, slik at man til enhver tid kan komme i kontakt med andre foreldre om ungdommene.

– Det er bra at foreldre engasjerer seg. Men det er også viktig at de forstår ungdommene. Det er ikke sånn som det var da vi var unge. Den store forskjellen er jo sosiale medier, ting skjer så fort der, sier Mathisen til foreldremøtet på Hønefoss videregående skole.

Var «alltid» i beredskap

Mathisen lot sønnen arrangere vorspiel hjemme hos dem mens han var russ. Hun lot også ofte være å drikke alkohol i helgene slik at hun kunne hente sønnen fra fest.

– Jeg kunne fint droppe et glass rødvin på fredagskvelden for å være i beredskap, sier hun.

– Men skal man ikke gi ungdommene litt slakk i russetida?

– Jo, du skal det. Men det slakket har vi gitt de for tidlig, før russetida. Da virker det som om vi nå plutselig bryr oss for mye og begynner å stramme inn. De skal ha slakk, men vi vil ha en dialog med dem og få de til å skjønne at vi bare vil de vel, sier Sæteren.

– Ha telefonen på høy lyd

Å være tett på ungdommene, det er det viktigste rådet politiet kan gi foreldre, sier politibetjent Anette Krokstad ved forebyggende avdeling i Hønefoss-politiet.

– At de følger med på hva barna gjør. At de står opp tidlig om morgenen, legger seg sent på kvelden og har telefonen på høy lyd sånn at de får med seg det som skjer. Og at de har den gode praten regelmessig, sier hun.

Russepresident Christian Preston er positiv til advarselen fra de tidligere russemødrene.

Russepresident ved Hønefoss videregående skole, Christian Preston. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg tror det er viktig at foreldre har litt kontroll på hva som skjer. Det er viktig at det er noen som passer på oss, selv om vi ikke spør om det. Det er viktig at det er noen som kan ta deg imot hvis du detter, sier han.

Mor ble syk etter russetida

Sæteren beskriver året sønnen var russ, som en tøff periode. For henne føltes det som om russetida varte i flere år.

Hun ble dårlig da det hele var over.

– Jeg følte meg syk. Jeg måtte til legen for å sjekke hva som var galt med meg. Det var bare at kroppen hadde vært i kriseberedskap. Det var ikke noe galt egentlig, men jeg var fysisk ikke bra, sier hun.

Mange var til stede på foreldremøtet på Hønefoss videregående skole. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Til foreldrene på foreldremøtet i Hønefoss, understreker både hun og Mathisen viktigheten av at foreldre følger ungdommene tett.

– Vi ønsker at dere kan hjelpe deres ungdommer med å ikke tråkke feil, sånn at de forhåpentligvis får et bra liv, og at de kan nå drømmene og målene sine.