Mandag for en drøy uke siden ble Runar Magnussen (55) slått ned på utsiden av en matbutikk i Vikersund.

Dette ble filmet av vitner, og videoen spredde seg på nettet i helga. Mandag ble en 18-åring pågrepet og siktet for vold, og i dag ble han framstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett.

18-åringen har erkjent at han slo ned Magnussen, og er varetektsfengslet i fire uker.

Runar Magnussen ble slått ned mens han gikk tur med hunden sin. Foto: PRIVAT

– Har pågått i to år

Forsvarer Tom Barth-Hofstad sier at hans klient hevder han ble utsatt for rasisme og hatefulle ytringer før slaget.

Magnussen tilbakeviser disse anklagene.

– Det var han som brukte det rasistiske ordet. Dette er typisk. Dette har de gjort gang på gang. De prøver å bruke rasisme som en grunn for å lage bråk, sier han.

Vikersund-mannen sier han gikk bort til de tre ungdommene, og ba dem roe seg. Han mente det føltes skremmende for folk som kom ut av butikken.

– Dette har ikke noe med rasisme å gjøre. Dette handler faktisk om at de er en gjeng, at det er gjengrelatert. Dette har pågått i minst to år.

Vil etterforske påstandene

– Det var flere svertende og ulovlige ting som ble sagt, og det plikter politiet å etterforske. Han trenger ikke anmelde når politiet er gjort oppmerksom på det, da plikter de å etterforske det, sier forsvarer Barth-Hofstad.

Forsvarer Tom Barth-Hofstad før dagens fengslingsmøte. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Politiadvokat Eva Skau bekrefter at de vil se på disse anklagene.

– Det vil naturligvis være en del av det etterforskningen søker å avklare. Dette er noe som er nevnt i hans forklaring, og noe politiet tar til etterretning og vil se nærmere på.

18-åringen er en kjenning av politiet, og er også siktet for flere andre voldsepisoder.

– Siktede har pådratt seg flere straffbare forhold av liknende karakter, og vi ønsker å fengsle ham på bakgrunn av gjentakelsesfare. Vi ønsker å stoppe siktede fra å begå lovbrudd på nytt, sier Skau.

Politiadvokat Eva Skau advarte mot gjentakelsesfare. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Siktede beklager

Forsvareren sier at hans klient er svært lei seg for at han reagerte med vold i situasjonen som oppsto med Magnussen.

– Han er smertelig klar over at han gikk for langt, at det ikke skulle skjedd. Det beklager han.

Magnussen sier han er skremt etter hendelsen, selv om han slapp med skrekken og ikke har fått noen varige mén.

– Helt klart, for de er så mange, som slåss rundt i gatene, både her, og i Drammen og Kongsberg.

– Hva sa du til dem?

– Jeg sa at folk er redde. Det skal ikke være sånn at folk er redde for å gå ut av butikken, fordi de står der som en gjeng og en lynsjemobb.