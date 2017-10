Roser jegerne

Norges Jeger- og Fiskerforbund er svært fornøyd med innsatsen jegerne har lagt ned for å bekjempe skrantesyke i Nordfjella. Til tross for vanskelige værforhold under jakta, ble det tatt ut mange dyr. Det har vært stor uenighet om at villreinflokken på over 2.000 dyr skal felles.