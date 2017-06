Rettssak om grov korrupsjon

I dag startet den tredje rettssaken etter avsløringene av korrupsjon i byggesaksavdelingen i Drammen kommune. Det er en utbygger som er tiltalt for å ha betalt penger under bordet til en saksbehandler. Fra før er to utbyggere dømt for grov korrupsjon i liknende forhold.