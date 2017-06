Rettssak først i 2018

Hovedrettssaken mot den kvinnelige byggesaksbehandleren i Drammen kommune vil starte i uke to eller tre neste år. Det sier aktor, Hans Lyder Haare til Drammens Tidende. Det er mange rettssaker som skal gjennomføres i forbindelse med den omfattende korrupsjonssaken i Drammen. Til nå er to utbyggere dømt for grov korrupsjon.