Retta opp i manglar ved mottak

Det blei funne fleire manglar då UDI kontrollerte drifta av Hol statleg mottak for mindreårige asylsøkarar tidlegare i sommar. Det kom fram at bilen som blir brukt til å køyra bebuarane i, ofte var øydelagt. Alle manglane som blei påpeikt under kontrollen er no retta opp.