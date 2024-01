Er du enig i at det er en tydelig sammenheng mellom økning i legekonsultasjoner for utmattelse og covid-19?

– Det er godt mulig at denne økningen skyldes at noen av de flere millioner koronasmittede i 2022 og 2023 har vært plaget med slitenhet og trøtthet en periode etter covid-19. Økningen kan også skyldes at noen har fått slike plager etter andre belastninger under pandemien. Vår forskning viser at en liten andel av dem som testet positivt for korona i helsetjenesten, senere hadde legekonsultasjoner for utmattelse. Noen måneder etter testen var det heldigvis ingen forskjell mellom dem som hadde hatt en positiv og dem som hadde en negativ koronatest.

– Leder av Koronastudien, Arne Søraas frykter at FHI ikke holder seg oppdatert på den seneste forskningslitteraturen om senfølger. Hva er din kommentar til dette?

– Vi følger med på dette temaet og er godt kjent med de studiene Søraas viser til. Vi publiserer rapporter der vi kritisk vurderer forskningslitteraturen om senfølger og oppsummerer kunnskapsgrunnlaget. Dessverre er det mye forskning av så dårlig kvalitet. Vi bruker de gode studiene som grunnlag for våre vurderinger og råd og som grunnlag for egen forskning om temaet.

– Flere studier peker mot at reinfeksjon øker risikoen for senfølger, noe også assisterende helsedirektør Espen Nakstad har uttalt. Hva er FHIs holdning til dette?

– I hovedsak ser det ut til at faren for å få et alvorlig eller langvarig forløp av covid-19 blir stadig mindre for hver gang man blir smittet. Det er betryggende ettersom vi alle kommer til å bli smittet flere ganger i livet.

– I hvilken grad vektlegger FHI senfølger i sin smittevernstrategi?

– Det er regjeringen som fastsetter strategien for covid-19. I vårt innspill til regjeringen før den siste oppdateringen i juni var senfølger en del av grunnlaget. I smittevernrådgivningen vår legger vi mest vekt på de akutte effektene av covid-19, særlig alvorlig sykdom som innleggelse på sykehus eller intensivavdeling eller død.

– Forsker Arne Søraas antyder at FHI mener at utmattelse etter covid-19 i stor grad er en psykosomatisk lidelse. Hva er din kommentar til dette?

– Det er foreløpig for lite god kunnskap til å slå fast årsakene til at noen få sliter med slitenhet og trøtthet en periode etter covid-19.

– Flere store studier peker på en klar sammenheng mellom covid-19 og hjertesykdom. Samtidig er det registrert en kraftig økning i hjertedødsfall i Norge under pandemien. Ser FHI en mulig sammenheng mellom flere hjertedødsfall og covid-19?

– Vi har i våre analyser sett at det siden 2020 har vært en økning i dødsfall av noen hjerte- og karsykdommer mens for andre har nedgangen fortsatt. I 2022 var det færre dødsfall av hjerteinfarkt enn noen gang. I bare få av tilfellene oppgir legen i dødsmeldingen at covid-19 hadde noe med dødsfallet å gjøre.

– Økningen kan ha med covid-19 å gjøre, men det er også flere andre mulige årsaker, særlig endringen til digitale dødsmeldinger, belastninger under pandemien eller dårligere oppfølging i helsetjenesten under pandemien av risikofaktorer for hjertesykdom. Eller det kan være at legene har vurdert feil når de angir at covid-19 ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

– Det vises til en studie blant brukere av veteranhelsetjenesten i USA, altså i hovedsak middelaldrende og eldre menn. Der fant man at 3 prosent av brukerne som måtte ha legehjelp eller innleggelse for covid-19 i 2020, i løpet av de to etterfølgende årene hadde ny legekontakt eller innleggelse for hjerte- eller karsykdom. Dette var en større andel enn blant dem som ikke hadde legehjelp eller innleggelse for covid-19 i 2020. Den mest nærliggende tolkningen er at personer i covid-19-gruppa allerede før covid-19 hadde dårligere helse, og at forskerne ikke har klart å korrigere for dette i analysene. Videre er det rimelig å regne med at personer i covid-19- gruppa under etterkontroller fikk oppdaget hjertesykdom som kan ha vært til stede allerede før covid-19.

– Noen studier viser at det akutte forløpet av covid-19 en sjelden gang og særlig hos eldre og folk med hjerte- og karsykdom fra før kan kompliseres av en blodpropp i beina, et hjerneslag eller et hjerteinfarkt, slik vi kjenner fra flere andre infeksjonssykdommer. Dette er definert som komplikasjoner, ikke senfølger. Vi understreker behovet for at eldre og folk med kronisk sykdom følger våre vaksinasjonsanbefalinger for å beskytte seg mot alvorlig forløp og komplikasjoner av covid-19.

– Professor Rebecca Cox mener FHI må informere befolkningen bedre om risikoen for senfølger. Hva er din kommentar til det?

– Slik kunnskapen er nå, mener vi informasjonen fra Helsedirektoratet på Helsenorge er passende. Vi oppdaterer hver uke data om sykehusinnleggelser og dødsfall av covid-19. Vi vil være forsiktige med å påstå en betydelig langtids helserisiko når kunnskapsgrunnlaget er så usikkert. Vi oppdaterer på våre nettsider om kunnskap og om våre forskningsfunn.

– Vurderer FHI å endre sin smittevernstrategi på bakgrunn av den samlede forskningen som viser at covid-19 kan føre til alvorlige ettervirkninger?

– Vi vurderer våre råd fortløpende, og følger med på ny kunnskap. Vi følger omtrent samme smittevern- og informasjonsstrategi som våre nordiske og europeiske søsterinstitutter. Det er ikke noe i de studiene som Søraas og Cox viser til, eller i funn her i Norge nå som gjør at vi vil anbefale regjeringen å endre strategien. Skulle situasjonen endre seg, vil vi selvsagt vurdere å endre våre råd.