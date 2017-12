Regn fryser på bakken - speilglatte veier

Et OBS-varsel for lørdag gjelder nordlige og midtre deler av Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud, som er mest utsatt. I tillegg er Oslo og Akershus rammet av underkjølt regn.

– Dette skaper meget glatte veier. Politiet oppfordrer alle til å kjøre forsiktig, tvitrer Oslo politidistrikt ved 14.30-tiden.

Regnværet skal gi seg utpå ettermiddagen, ifølge Yr.

Politiet: – Har ikke oversikt

Lørdag er det utforkjøringer i en rekke politidistrikter i Sør-Norge, men det er ikke meldt om alvorlige personskader foreløpig.

Fylkesvei 287 i Sigdal ble stengt i ett felt etter at en bil kjørte ut ved 14-tiden, rundt to kilometer sør for Prestfoss. De involverte er et barn og en kvinne i 40-årene, som begge kjøres til sykehus for sjekk, opplyser politiet.

Nødetatene er i Hønefoss, Modum og ulike steder i Buskerud der politiet sier at veldig mange har kjørt ut samtidig.

– Vi er nødt til å kjøre fra sted til sted for å se til at alle som har kjørt av har det bra. Det meldes om flere utforkjøringer i ulike deler av distriktet, så vi har ikke helt oversikt. Men det er veldig glatt nå, sier operasjonsleder Martin Andersen-Gott i Sør-Øst politidistrikt like etter klokken 13.





Politiet og Statens vegvesen ber folk om å være forsiktige og vurdere om det er nødvendig å kjøre.

– Nå begynner også problemene å dukke opp i drammensområdet og lavlandet. La bilen stå om mulig, sier vaktleder Eva Hynne i Vestviken 110-sentral ved 14-tiden.

Trøndelag-politiet advarte også om glatte veier før dødsulykken på E6 mellom en brannbil og personbil, der to personer omkom.

Bussene står

Også kollektivtrafikken er rammet. Busselskapet Brakar innstiller sin trafikk flere steder.

– Samtlige linjer på Ringerike står nå stille på grunn av svært glatt føre og underkjølt regn. De venter på strøbiler for å kunne gjenoppta kjøringen, opplyser selskapet.

Brakar skriver på sin nettside at været og føreforholdene også har spredd seg til Kongsberg og Vikersund, hvor det vil bli innstilte avganger. Det er trolig at det også vil spre seg til andre deler av Buskerud i løpet av ettermiddagen.

– Alle mannskaper er ute for å gjøre tiltak som salting og strøing, melder vegvesenet.