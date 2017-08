Redningsoperasjon for Oscarsborg-ferje

Det er ikke første gangen brannvesenet må rykke ut for å redde fartøyet. Men nå tar kommunen grep og hever den 60 fots store ferjen.

– Båten eies av en privatperson, og det er eieren som har det fulle og hele ansvaret for båten. Kommunen har hatt kjennskap til saken, og brannvesenet har lenset båten flere ganger tidligere. Vi har også hatt fortløpende dialog med båteier, uten at det har ført frem, forteller ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie.

Monica Vee Bratlie, opplyser at det er eieren av båten som har ansvaret men at de nå velger å heve båten av miljømessige hensyn. Foto: Mari Reisjå

Ferjen har ligget til kai på Sætre Marina de siste årene. Senest i går skal Hurum kommune ha vært i kontakt med eieren med beskjed om å sikre båten.

Vil begrense skadene

Årsaken til at kommunen nå velger å heve båten er for å unngå mulig miljøforurensning.

– Jeg synes dette er en trist sak. Vi har vært i kontakt med eier flere ganger, spesielt nå i det siste hvor vi har sett at båten har begynt å lekke og jeg vet at eier har vært her og gjort noe, men ikke nok, fortsetter ordføreren.

Ferjen har tidligere blitt brukt som passasjerskip på Oscarsborg, men har de siste årene ligget til kai i Sætre. Selskapet som eide båten, Oscarsborg Fjordservice AS, gikk konkurs i 2016.

Ferjen "Kaholmen" gikk ned tirsdag morgen nå skal den heves. Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

Lettelse med løsning

For brannmannskapene i distriktet, har båten vært et gjentagende problem.

– Nå har denne båten ligget her i flere år og det har vært et økende problem. Det har vært frustrerende for brannmannskapene som stadig vekk må lense båten. Vi var her for senest to dager siden. Vi er glade for at det nå blir tatt en avgjørelse i saken, opplyser Tom Folvik fra brannvesenet i Hurum.

De måtte i tillegg kalle ut kollegaer i Drøbak med spesialutstyr for å få lense båten i dag morges.

Næringslivet i Sætre er nå også godt fornøyd med at båten blir hevet.

– Dette skulle skjedd for lenge siden. Den har både forurenset og tatt opp mye plass her i havnen, sier eier og driver av Losen restaurant, Mike Latch.

NRK har vært i kontakt med eieren av ferjen. Han ønsker ikke å kommentere saken.