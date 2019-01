Reddet jente opp av det iskalde vannet

HADDE HOPPET: – Jeg går over bybroa i Drammen, da det plutselig kommer en jente løpende mot meg og sier «du må hjelpe oss, søsteren min drukner», forklarer Svein Erik Kjennerud. Han understreker at han selv hadde hoppet uti hvis jenta hadde havnet under vann.

Foto: Christina Oppelstrup Juelsen / NRK