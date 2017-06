Reagerer på NIF sine rekningar

Noregs idrettsforbund opna denne veka opp for innsyn i rekningar frå OL i Sotji og ungdoms-OL på Lillehammer. Roar Bogerud i Buskerud idrettskrets seier til Aftenposten at det er bra at rekningane er lagt fram, men at tala er høge. Det kom blant anna fram at Noregs idrettsforbund har hatt dyre festar i ungdoms-OL.