Reagerer på forslag om momsøkning

Reiselivsnæringen i Buskerud reagerer kraftig på at regjeringen i forslaget til statsbudsjett øker merverdiavgiften på blant annet reiser og overnattinger fra ti til tolv prosent. Salgsansvarlig Else Storaas hos Søstrene Storaas hotell i Jondalen sier at næringen ikke trenger det nå.