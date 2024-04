POLITIMANN: – EN AGGRESSIVITET I LUFTA

Tiltaltes makker den aktuelle natta kjørte bilen de satt i. De parkerte ved siden av en annen patruljebil på Esso, for å slå av en prat. To av de fornærmede kom da mellom de to politibilene, og spurte om det var kollokviegruppe.

– Det tolket jeg som fyllerør, sa politimannen i retten.

Det kom en vekter på den andre sida, og sa at de to mennene mellom politibilene hadde drapstruet ham.

– Stemningen endret seg raskt, og den ble hissig. Det var en aggressivitet i lufta, sa politimannen.

Den tiltalte politimannen gikk ut, og forsøkte å få Simensen bort fra situasjonen, fordi han mente han var på vei mot vekteren.

– Idet jeg kom ut av bilen så jeg at Simensen ble lagt i bakken, og så begynte kollegaen min å slå Simensen. Nedleggelsen var helt etter boka. Hvis han hadde en situasjonsvurdering av at han måtte få kontroll på den personen, så var det helt grei arrestasjonsteknikk.

– Er det vanlig å så raskt bruke slag for å få kontroll etter å ha lagt noen i bakken? spurte aktor.

– Det er ikke vanlig, men i enkelte situasjoner kan det være nødvendig.

POLITIKVINNE: – JOBBET MED Å OPPNÅ KONTROLL

Da utestedene stengte parkerte en bil med to politibetjenter ved Esso-stasjonen, med utsikt i flere retninger. Ikke lenge etter kom bilen med den tiltalte politimannen og hans makker. De to patruljene pratet litt sammen gjennom nedrullede vindusruter.

– Det kom to menn og gikk mellom patruljebilene våre, og en av dem var Simensen. Deretter kom en vekter, og det fanget oppmerksomheten deres, og de beveget seg til den andre siden av bilen, sa politivitnet i retten.

Hun fortalte videre at de da gikk ut av bilene sine, siden hun fikk en følelse av en tildragende stemning utenfor. Ifølge henne reagerte Simensen på noe vekteren sa til en kollega av henne. Hun la merke til at tiltalte tok kontakt med Simensen, og forsøkte å trekke ham vekk.

– Simensen rev seg løs, og det endte med en nedleggelse av Simensen. Jeg så at kollegaen min ikke hadde kontroll, og jeg gikk inn for å bistå. Vi jobbet alt vi kunne for å oppnå kontroll, og var nær ved å miste den fullstendig. På et tidspunkt var jeg alene med Simensen, men jeg klarte ikke holde ham nede.

– Hva synes du om maktbruken til tiltalte? spurte aktor.

– Jeg hadde ikke hans situasjonsforståelse, men jeg oppfattet maktmiddelbruken som proporsjonal.

POLITIMANN: – EN KLYNGE MENNESKER PÅ GRESSET

Politibetjenten satt i den tredje bilen som kom til Esso-stasjonen, som var en slagmark da de kom ned.

– Vi sto i krysset lenger oppe, da jeg ble kontaktet av en vekter som sa han hadde blitt drapstruet av en av gutta som var på vei ned mot stasjonen. Jeg ba vekteren gå ned for å prate med patruljene våre der. Jeg ga beskjed på sambandet, men ingen hørte den.

Ikke lenge etter kom makkeren hans tilbake til bilen, og sa de måtte ned til Esso. Han hadde hørt på et annet samband at det var bråk der nede.

– Da vi svingte inn der, så jeg kaoset. Det var en klynge mennesker på gresset. Jeg så tiltalte stå med en betong foran en person. Jeg gikk bort og brukte pepperspray, og han satte seg på bakken.

Deretter løp politibetjenten bort til klynga på gresset, hvor han fikk hjulpet en kollega. Og så oppdaget han den tiltalte politimannen og politikvinnen som kjempet mot Simonsen på asfalten. Han bisto dem.

– Slapp dere opp maktbruken?

– Ja, flere ganger vi løsnet på taket, uten at det resulterte i at han roet seg ned. Det skjedde først da det kom ei jente bort til ham.

TIDLIGERE POLITIMANN: – SKJEDDE BAK RYGGEN MIN

Den pensjonerte politioverbetjenten var i en av de to bilene på Esso-stasjonen, hvor kollegene pratet sammen.

– Etter en liten stund kom en vekter, og fortalte at han hadde blitt drapstruet av en guttegjeng og ville anmelde forholdet. Han sa «der kommer de». Da kom Kevin Simensen og gikk mellom politibilene.

Eks-politimannen fortalte at Simensen deretter oppdaget vekteren.

– Han gikk bestemt mot vekteren. Jeg gikk ut av bilen for å stille meg mellom vekteren og Simensen, for å danne et skjold.

På dette tidspunktet gikk den tiltalte politimannen ut av sin bil, og opp til Simensen.

– Det som skjedde mellom ham og Simensen, skjedde bak ryggen min, for jeg sto henvendt mot vekteren, og var da mest opptatt av ham.

Han så derfor lite av det videre opptrinnet, før han så basketaket på bakken.

– Var tiltalte i fare? spurte aktor.

– Det var veldig voldsomt fra begge parter. Det var ting jeg ikke hadde fått med meg.

– Hvordan opptrådde Simensen på bakken?

– Han gjorde det han kunne for å komme seg unna.