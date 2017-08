Politiet: – Det var en uenighet før drapet

– Vi har hatt mistanke om et motiv hele tiden. Og så har vi da etterforsket saken ytterligere, og den teorien som har styrka seg, er at han har vært redd for at hun skal gå fra ham, sier politiadvokat Per-Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Politiet mener at 25-åringen deretter drepte kjæresten, Alexandra Nilssen (21) fra Rygge, på impuls, sier Omholt.

Det var VG som først omtalte opplysningene om det politiet mener var siktedes motiv.

Rekonstruksjon

Den drapssiktede var torsdag tilbake på hytta på Sørbølfjellet sammen med politiet og sin forsvarer for å rekonstruere drapet. Han ble skjermet av politiet da han ankom og gikk inn i hytta i Flå i Buskerud i 11-tiden.

Her geleides den drapssiktede 25-åringen inn i hytta der drapet skal ha skjedd. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ifølge NRKs reporter var det et sted mellom 10 og 15 politifolk til stede.

Politiet sperret av et stort område rundt hytta der drapet skal ha skjedd 18. juli.

– Uenighet

Politiets teori om drapsmotivet kommer hovedsakelig fra det siktede har forklart selv.

– Det er andre bevis i saken som vi mener støtter det, men det vil vi ikke gå i detalj i. Men det er teorien som utpeker seg, sier Omholt.

– Hadde de krangla i forkant?

– Det er ikke noe direkte krangel. Det er en slags uenighet kort tid før, sier Omholt.

– Hva dreide den seg om?

– Det handlet om forholdet deres.

Her ankommer den drapssiktede 25-åringen hytta. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Siktede uenig

25-åringens forsvarer, advokat Sindre Løvgaard, sier til NRK at siktede er uenig i at han hadde et motiv.

– Politiet har en teori om at han var redd for at hun skulle gå fra ham, men han er ikke enig i at situasjonen var sånn at det ga noe motiv for drap, sier Løvgaard.

Siktede og avdøde hadde en diskusjon i forkant av drapet, men siktede mener den gikk helt rolig for seg, sier Løvgaard.

25-åringen er for tiden under rettspyskiatrisk undersøkelse, for å få avklart hvorvidt han var bevisthetsforstyrret eller psykotisk.

Sier han ikke husker

Den siktede 25-åringen ga under rekonstruksjonen flere detaljer om hva som skjedde før og etter drapet da han var tilbake på hytta i Flå.

Men ifølge politiet husker han fortsatt ikke hvordan han drepte kjæresten.

Politiet håpet rekonstruksjonen skulle føre til at siktede i detalj kunne forklare seg om drapet.

– Vi mener rekonstruksjonen har gjort at han har forklart seg litt mer i detalj enn det han gjorde i vanlig politiavhør. Han husker ikke selve drapshandlingen, men han husker i detalj det som skjer kort tid før og kort tid etter, sier Omholt.

Rekonstruksjonen av hyttedrapet i Flå startet torsdag formiddag. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Gruet seg

25-åringen knivstakk kjæresten til døde. Det er tidligere kjent at politiet har funnet kniven.

Det var belastende for siktede å komme tilbake til åstedet, men han tok det med fatning og gjennomførte etter beste evne, ifølge politiadvokaten.

Siktedes forsvarer sier mannen hadde gruet seg til rekonstruksjonen.

– Men da vi kom i gang, så gikk det etter omstendighetene greit for hans del. Han er sliten nå, vi har holdt på i flere timer, sier Løvgaard.

Kolliderte etter drapet

Den 25 år gamle mannen ble pågrepet etter at han kolliderte med en annen bil på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå i Hallingdal i juli.

Han ble sittende fastklemt, og fortalte da til nødetatene at han nettopp hadde drept kjæresten sin på en hytte. Da politiet rykket ut til hytta fant de kvinnen død.