Dødsulykken skjedde i Kongsberg sentrum onsdag formiddag.

Vitner fortalte til politiet at kvinnen ble påkjørt av en lastebil, som senere kjørte fra stedet.

Basert på vitnebeskrivelsene, fikk politiet senere stanset en lastebilsjåfør i 70-årene. Da han ble stanset, fikk han beskjed om hva som hadde skjedd.

Mannen fortalte at han at han kjørt i området, men at han ikke var klar over at han hadde vært involvert i ulykken.

– Han sier til oss at han ikke merket at han kjørte på henne, sier etterforskningsleder Jarle Lindeland.

Siktet for uaktsom kjøring

Mannen er likevel siktet for uaktsom kjøring, og er midlertidig fratatt førerkortet.

– Dødsulykken er en prioritert sak som etterforskes raskt, sier Lindeland.

Politiet skal nå avhøre flere vitner for å få avklart hendelsesforløpet.

Mannen som er siktet, kjørte en 10 meter lang lastebil. Ulykken skjedde ved et veikryss ved en jernbaneundergang.

Her får lastebilsjåføren vite at han har vært involvert i en dødsulykke. Politiet stanset lastebilen flere kilometer unna ulykkesstedet. Foto: Eivind Bulie / NRK

– Alle lastebilsjåførers store skrekk

At en lastebilsjåfør ikke merker noe i forbindelse med en påkjørsel, er ikke et ukjent fenomen, ifølge Norges Lastebileierforbund.

Roy N. Wetterstad er regionsjef i lastebileierforbundet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dette er store tunge doninger. Vi har sett flere eksempler på at føreren ikke er klar over det som har skjedd, forteller regionsjef Roy N. Wetterstad i lastebileierforbundet.

Han beskriver opplevelsen som en stor belastning for sjåføren.

– Uavhengig av skyld, er det å plutselig få vite at man har vært involvert i en dødsulykke, alle lastebilsjåførers store skrekk, sier Wetterstad.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, men påpeker at tunge kjøretøy har store blindsoner.

– Vi har sett flere tragiske ulykker med barn og syklister, som har havnet i disse blindsonene, sier Wetterstad.