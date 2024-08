Politiet mistenker at boligbrann i Drammen er påsatt

Politiet har pågrepet en kvinne i 30-årene og en mann i 20-årene i forbindelse med brannen i en enebolig i Drammen.

Politiet mistenker at brannen er påsatt, skriver de på X.

De to pågrepne personene undersøkes av helsevesenet og blir tatt prøver av. De er per nå siktet for straffelovens paragraf 355, opplyser politiet.

Det var søndag morgen at politiet rykket ut til en brann i en enebolig i Drammen. Politiet jobber fortsatt med å undersøke hendelsesforløpet.

Slokningsarbeid pågår fremdeles

Ved 9-tida pågår slokningsarbeidet fremdeles, opplyser brannvesenet til NRK.

– Vi jobber fortsatt på stedet. Det er et bygg med flere etasjer. Vi jobber fortsatt i øvre etasje, sier innsatsleder i brannvesenet Martin Paulsen til NRK.

Han legger til at brannvesenet kommer til å være på stedet utover dagen, fordi bygningsbrannen har vært ganske stor.

– Vi har ikke helt kontroll ennå, men vi har god oversikt, sier han.

Paulsen legger til at det ikke er spredningsfare til andre bygg.

Løkkebergveien i Drammen er stengt i forbindelse med det. Ifølge politiet er Vegtrafikksentralen er informert, og busselskapene blir fortløpende oppdatert.

Alle beboere er ute av bygget, opplyste politiet søndag morgen.