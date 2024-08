Politiet rykket nemlig ut og knuste bilruta til kunstneren fra Vestfossen kunstlaboratorium, fordi en bekymra innringer trodde det satt en død person i bilen.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

Hvert år lager kunstneren en voksfigur av seg selv i en ny utgave. Tidligere som blant annet Donald Trump, Putin og Charlie Chaplin. Formålet med figurene er å ta opp ulike temaer i samfunnsdebatten.

Og årets selvportrett er intet unntak, hvor han har smeltet seg om til Benjamin Netanyahu, Israels statsminister.

Avstøpningen var plassert i forsetet i bilen til Viskum på Majorstua, klar for en tur til en kunstmesse i København dagen etter. Viskum selv satt i stua og skrollet på mobilen.

– Plutselig hører jeg at bilalarmen går, og da går jeg ut på balkongen. Og så ser jeg at det er tre politibiler og syv-åtte politifolk som holder på rundt bilen min.

Morten Viskum som Putin i 2023. Morten Viskum som Donald Trump i 2016. Morten Viskum som Kim Jong-un i 2018.

Fylte olivenglass med rottebabyer

Morten Viskum er en norsk kunstner som ble kjent i 1995 da han plasserte olivenglass med rottebabyer i 20 dagligvarebutikker i Norges fem største byer.

Siden da har han vært regnet som en av landets kontroversielle samtidskunstnere, og har skapt store avisoverskrifter.

Blant annet da han brukte en avkappet hånd fra et lik som malerpensel i verkene med tittel: «Hånden som aldri sluttet å male».

Viskum ble kjent for dette påfunnet: rottebabyer på olivenglass. Og denne avkappede hånden brukte Viskum som malerpensel.

– Visste ikke om jeg skulle le eller gråte

Og det var nettopp Viskums kunst politiet fant, da de slo inn bilruta hans.

De åpnet plastposen Viskum hadde brukt til å dekke til skulpturens ansikt og kunne raskt konstatere at personen verken var død eller levende.

På balkongen sto Viskum og filmet det hele.

– Det var så absurd at jeg ikke visste om jeg skulle le eller gråte eller tro på det jeg så.

Foto: Privat

– Jeg er overrasket over at politiet gikk så drastisk til verks. Det bør jo være ganske innlysende for dem at dette ikke kan være en ekte person. Han sitter jo med sikkerhetsbeltet på, er pen i tøyet og rak i ryggen. Så det må ha vært en veldig ivrig gjeng politifolk.

Samtidig skjønner kunstneren at forbipasserende syntes dette virket litt mistenkelig og rart.

– I rettferdighetens navn, så går det kanskje an å skjønne at politiet var litt kjappe på labben. For det er jo ikke normalt å ha en avstøpning av Israels statsminister i passasjersetet i bilen.

Morten Viskum med skulpturen av Benjamin Netanyahu, Israels statsminister. Foto: Privat

Man både grøsser og smiler

Viskum fikk forklart det hele for politiet, som kort tid etter forlot stedet.

– Jeg ble mest fortvila, for jeg visste at det ville bli ekstra arbeid og trøbbel. Jeg sto der på fortauet og kunne ikke kjøre bilen noe sted. Men omsider så kom jeg gjennom til forsikringsselskapet, og de visste jo heller ikke om de skulle le eller gråte.

Viskum og Netanyahu setter kursen mot kunstmesse i Danmark. Foto: Privat

Viskum kom seg likevel på veien med Netanyahu dagen etter, og satte kursen mot Danmark.

– Det var godt at ikke skulpturen ble ødelagt, sier en lettet Viskum.

I fjor lagde han avstøpningen av seg selv som Putin, som ble utstilt både i Norge og i utlandet. Ifølge Viskum vekker avstøpningene mange følelser hos publikum.

– Det er jo ikke Putin og det er ikke Netanyahu, men det er en person som ligner. Så reaksjonene er veldig interessante, fordi de omhandler ganske alvorlige temaer, men likevel så både grøsser man og smiler.

Morten Viskum er klar for mange timer i bil med skulpturen. Foto: Privat

Skulpturen av Israels statsminister skal tilbake til Norge igjen, så det blir noen timer med Netanyahu i bilen for Viskum.

Men vil han tørre å stoppe på veien for ei pølse etter denne hendelsen?

– Nei, nå er jeg mye mer forsiktig med å gå fra bilen, avslutter Viskum med et smil.