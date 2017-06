Poengløse i tre kamper på rad

Det ble nok et tap for Hønefoss som nå sliter i bunnen av tabellen i 2. divisjon, avdeling 2 i fotball for menn. Laget tapte 2–1 borte mot Bryne søndag kveld, Etter oppgjøret på Bryne stadion har Hønefoss kun seks poeng.