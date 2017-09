Planlagt rettssak i januar

Rettssaken mot de to hovedsiktede i korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen i Drammen kommune er planlagt i i januar. De skal ha tatt imot bestikkelser for å godkjenne byggesøknader. Politiadvokat Hans Lyder Haare ferdigstiller sitt forslag til tiltale i løpet av to uker og det er ventet at statsadvokatens tiltale kommer kort tid etter.