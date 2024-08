Påstand om drapstrusler i Norway Cup: – Det var bare å løpe til benken, og få politibeskyttelse

– Det er jo helt vanvittig! Skjer dette på gata, så er det rett i fengsel.

Det sier Jan-Eirik Thorberg, sportslig leder i Hallingdalen FK.

Torsdag kveld møtte laget hans Club Seminario fra Uruguay i åttendedelsfinalen under Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo.

Det ble mer slåsskamp enn fotballkamp. Og for første gang i årets turnering måtte politiet gripe inn i en kamp.

Ifølge Thorberg startet det «greit», før det skled helt ut.

– Slik oppførsel hører ikke hjemme noen steder. Jeg har aldri opplevd maken, sier Jan-Eirik Thorberg, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Øyvind André Brusletten

– Vi hadde et voldsomt overtak. Det skjønte motstanderne. Da begynte de å hale ut tiden, stygge taklinger og så videre. Virket som de gikk for straffekonk. Men etter hvert ble det ganske ampert og mange tumulter.

Ifølge Hallingdøl-lederen kom politi og folk fra Norway Cup raskt til for å roe gemyttene i løpet av første omgang.

Men da Hallingdal gikk opp til 1-0 tidlig i andre omgang, «tok det helt av».

Politiet bekrefter at de gikk ut på banen etter kampen, men at det var av forebyggende hensyn. Her kan du lese hele svaret til politiet:

Slik er politiets beskrivelse av bråket – I kampen mellom Hallingdal og Club Seminario ble det det delt ut flere røde kort. Det skapte engasjement og litt høy temperatur i dynamikken mellom spillerne på banen. Politiet opplevde dette som sportslig frustrasjon over dommerens avgjørelser, og har ikke observert handlinger som skulle tilsi at politiet skulle gripe inn underveis i kampen. Etter kampen var ferdig trakk flere spillere seg mot dommeren, og tilstedeværende patruljer gikk da imellom dommerne og spillerne for å avverge eventuelle konfrontasjoner, sier Hanne Finanger, som er seksjonsleder på forebyggende avdeling i Oslo politidistrikt. – Har dere mottatt noen anmeldelser? – Vi har så langt ikke mottatt noen anmeldelser på forholdet. – HFK-treneren opplevde det som om spillerne og han fikk drapstrusler. Ser dere på dette som alvorlig? – Politiet har forståelse for at enkelte kan ha opplevd situasjonen skremmende, men det er ikke vår oppfatning at det skal være utført hverken spark, slag eller drapstrusler. – Hva hadde dere gjort hvis dette skjedde noe annet sted enn på fotballbanen? – Utifra politiets situasjonsforståelse var misnøyen utvist underveis i kampen innenfor dommerens sportslige autoritet å håndtere, hvilket han også gjorde. Da politiet, etter kampen var avblåst, gikk ut på gressmatta var dette gjort i forebyggende henseende for å avverge en potensiell uønsket hendelse, sier Finanger.

Røde kort og politibeskyttelse

– Det var sparking, ballerøsk, slag i ansiktet, klyping – i tillegg til stygge taklinger. Våre spillere ligger nede og blir tråkket på. En blir slått når han springer vekk ... det var kaos. Helt vanvittig.

– Hva med dine spillere?

– Jeg synes spillerne våre var veldig disiplinerte. Det er vanskelig for dommeren å få med seg alt, det var mange tjuvtriks som var usynlig for ham. Det er helt skandale, og hører ikke hjemme noe sted. Men flere av spillerne ble redde, og ba om å bli byttet ut.

Midt i andre omgang ble kampen stoppet i flere minutter, og politiet hadde en prat med begge lag, forteller Thorberg – som legger til at det ikke hjalp stort.

Ifølge den sportslige lederen var det rundt ti politifolk til stede da kampen ble blåst av.

Dommeren hadde til da delt ut hele fire røde til det uruguayanske laget.

Hallingdalens lag like før kampstart. Spillerne er i alderen 15 til 19 år. Foto: Gunn Anita Sporan

– Det var voldsomme greier. Etter kampen gikk de uruguayanske spillerne mot dommerne, men politiet fikk evakuert dem. Det var ubehagelig for mange av våre spillere. De ville ikke spille mer, fordi de mener motstanderne kom med drapstrusler. Det var bare å løpe til benken, og få politibeskyttelse.

– Hvordan ble drapstruslene fremsatt?

– Det skjedde flere ganger, på engelsk. Både mot våre spillere og publikum, faktisk. De gjorde også pistoltegnet. De sprutet i tillegg vann på politiet, det var null respekt. Veldig turbulent, sier Thorberg.

I kampens hete

– Det som skjedde, var at det ble en veldig høy temperatur under kampen, sier Domingo Martinelli, som er i trenerteamet til Club Seminario

Domingo Martinelli sier at det var hett under kampen, men ikke ondt blod videre. Foto: Domingo Martinelli / Privat

– Det ble delt ut flere kort, politiet kom rolig ut på banen og hadde en samtale med begge lag. Kampen endte uten flere problemer, fortsetter han.

På spørsmål fra NRK om han forstår at det andre laget følte seg truet, svarer Martinelli at det kan ha vært uttrykt følelser i kampen, men at det ikke var noe ondt blod mellom lagene i etterkant.

– Vi hadde en samtale med en fra trenerstaben til HFK etter kampen, hvor vi ble enige om at alt var greit, og vi ønsket dem lykke til videre, sier uruguayaneren.

Laget har tenkt til å sende inn en rapport om kampen, men de har ikke tenkt til å klage.

– Vi vil presisere at det som skjedde ikke er godt for noen lag, og for å sikre at alle er på bølgelengde, sier Martinelli.

Han roser politiet og Norway Cup for hvordan de opptrådte i situasjonen.

Hallingdal-lederen sier han ikke vet hva politiet fikk med seg, men at det var fint de var der som støtte etter kampen.

– Jeg ser at laget er fra en presteskole i Uruguay, som har fostret flere presidenter. Men jeg er usikker på om det blir noen presidenter fra det laget der, sier Thorberg.

– Har ikke opprettet sak

Styreleder i Norway Cup, Øystein Sundelin, sier til NRK at de er fornøyd med at politiet var raskt på pletten under gårsdagens kamp.

– Men det var ikke mer alvorlig enn at det kokte litt over for to lag etter en kamp.

Da NRK tok kontakt, hadde ikke Norway Cup fått rapporter fra noen av lagene.

– Etter de har kommet, går saken videre til juryen. Men slik jeg forstår politiet, har ikke de opprettet noen sak på dette, sier Sundelin.

Styreleder i Norway Cup, Øystein Sundelin, sier det er opp til en egen jury å avgjøre om det blir konsekvenser for noen av lagene. Foreløpig vet ikke styreleder utfallet. Foto: Hallgeri Aunan

Han understreker at tett dialog og samarbeid med politiet er viktig for å unngå slike hendelser.

– Hvis det oppstår alvorlige hendelser utenfor banen er det potensielt en politisak som blir behandlet deretter, opplyser han.

Kampen endte 1–0 til Hallingdal FK.

Fredag ettermiddag møtte de Sandviken, som endte med 4–3-seier til bergenslaget.