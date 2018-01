I en rapport sendt til Vestre Viken helseforetak skriver Statens helsetilsyn at de mener Kongsberg sykehus brøt egne kontrollrutiner og ga pasienten feil blodtype.

– I denne saken ser vi det vi dessverre av og til ser. At helseforetaket ikke hadde sørget for at de ansatte som skulle sette blodet var godt nok kjent med de kontrollrutinene man må gjøre før en blodoverføring, sier seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Tone Blørstad, til NRK.

I rapporten, som ble først omtalt av VG, står det blant annet:

«En kjede av feil førte til bestilling og henting av blod til annen pasient enn tiltenkt. Etter at blodet var hentet kontrollerte to sykepleiere blodpose og følgedokumenter. Kontrollen ble utført på vaktrommet, og ingen av dem reagerte på at pasientnavnet på følgedokumentene ikke stemte overens med navnet til den pasienten legen hadde ordinert blod til.»

– Det er helt avgjørende at de som henger opp blodet spør «Hva heter du? Når er du født?», og kontrollerer at de opplysningene stemmer med de dokumentene som følger blodposen, forklarer Blørstad.

Fikk hjertestans

Pasienten reagerte nesten umiddelbart på blodoverføringen. I rapporten står det at vedkommende ble kvalm og fikk frostrier. Sykepleieren stanset blodoverføringen, men pasienten fikk senere hjertestans og ble overført til intensivavdeling.

– Sånn er det hvis man får blod av feil blodtype. Da kan man bli veldig syk. Heldigvis så gikk det bra i dette tilfellet, men det er ikke alltid sånn. Så derfor ser vi veldig alvorlig på at det ikke er gode nok rutiner rundt det å kontrollere identiteten i forbindelse med en blodoverføring, sier Blørstad.

Hun forteller til NRK at det er helt tilfeldig om det går bra eller ikke.

Beklager på det sterkeste

Klinikkdirektør i Vestre Viken, Stein-Are Agledal skriver i en e-post til NRK:

«Dette er en svært alvorlig sak som vi beklager på det sterkeste. Prosedyrene som var etablert ved blodtransfusjon ble i dette tilfellet ikke fulgt. Vi har i ettertid rettet ekstra oppmerksomhet mot at rutinene etterleves.»

Han forteller at det nå innføres et nytt system.

«I løpet av 2018 innføres et elektronisk identitetssikringssystem ved blodtransfusjon som alle våre somatiske sykehus skal bruke og som også vil bidra til å øke pasientsikkerheten ved blodtransfusjon.»

– Vi følger opp helseforetaket. Og vi forventer at de implementerer rutinene, sier Blørstad.

– Hva tenker du om svaret til Agledal?

– Det er bra at de følger opp og så må de fortsette å gjøre det. Dette er en evighetsjobb. Det kommer nye ansatte og rutiner endres kanskje litt. Så vi vil fortsette å følge dem.