Inger-Lise Granli ante fred og ingen fare da hun i går kveld skulle hente bilen sin som stod parkert utenfor Hokksund ungdomsskole.

– Jeg trodde ikke mine egne øyne, for det ene hjulet mitt manglet, sier Granli.

Toppen av frekkhet

– Bilen var helt nedsnødd, så jeg hadde fokus på å skrape av isen på rutene, forteller Granli.

VENSTRE BAKHJUL MANGLET: Tyvene hadde satt igjen jekken og tatt med seg hjulet. Foto: Inger-Lise Granli

Granli hadde tatt tog til Mo i Rana i helgen, og i den anledning latt bilen stå igjen på en gratis parkeringsplass.

Da Granli satt seg i bilen for å kjøre skjønte hun fort at noe var galt.

– Da jeg gikk ut av bilen så jeg at noen rett og slett hadde tatt av det venstre bakhjulet, latt hjulboltene stå igjen, og latt bilen bli stående på jekken, sier Granli.

Veldig uvanlig

Granli så ingen annen utvei enn å ringe forsikringsselskapet som satt henne over til Viking for å få hjelp – også de reagerte i vantro.

SVÆRT UVANLIG: Sjur Jensen Bay, salg- og markedsdirektør i Viking sier at de generelt opplever et fåtall tyveri av hjul. Foto: Viking

– «Hæ, har de stjålet ett hjul?» sa de. Det vanlige er jo å ta alle fire, legger Granli til.

Sjur Jensen Bay, salgs- og markedsdirektør i Viking forteller at de ikke har noen data på bilhjultyveri, men at de generelt opplever et fåtall tyveri av hjul montert på bil.

– Dette er et svært uvanlig tilfelle, sier Jensen Bay.

Bygdeposten omtalte saken først.

Uventet hjelp

Heldigvis for Granli var ikke redningen langt unna.

– Mens jeg hadde Viking på telefonen kom et par unge karer bort og lurte på om jeg trengte hjelp, sier hun.

Den ene, Trond Benjamin Nykaas, er bilmekaniker og hadde utstyret klart.

GODE HJELPERE: Trond Benjamin Nykaas og kameraten hjalp Granli med å skifte til ekstrahjul. Foto: Inger-Lise Granli

– Jeg så bilen allerede på lørdag, og jeg gikk ut ifra at noen hadde punktert. Så når jeg så Inger-Lise stod ved bilen på søndag, gikk jeg bort for å høre om hun trengte hjelp, forteller Nykaas.

Nykaas har jobbet som bilmekaniker i et halvt år, men har aldri opplevd eller hørt om en lignende situasjon hvor noen har stjålet med seg det ene bilhjulet.

– Nei, dette er veldig spesielt, sier Nykaas.

Med god hjelp fra uventet hold fikk Granli på ekstrahjulet, og var på veien igjen under en time.

– Jeg var veldig lykkelig og glad over at til tross for folk med frekkhetens nådegave, så er det hyggelige mennesker der ute også, avslutter Granli.