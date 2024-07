– Noen ganger har jeg klær som ikke passer for tiden, da pakker jeg dem bort. Når jeg går gjennom klærne senere, ser jeg at jeg kan bruke dem igjen og style dem med andre klær.

Dette sier Latifah Olusesi (16). Hun forteller at å pakke bort klær for en periode før hun på nytt tar dem frem, demper behovet for å kjøpe noe nytt.

Slik blir hun mindre lei av klærne sine.

Forskning fra SIFO viser at vi kaster klær fordi de mangler verdi for eieren. Klærne kan blant annet være umoderne, man liker dem ikke, man har ikke bruk for dem, eller de har feil størrelse. To tredjedeler blir kastet eller gitt bort for andre grunner enn at de er slitt.

Det er skadelig for miljøet.

Mange tusen tonn tekstiler kastes i restavfallet hvert år. Professor i klær og bærekraft oppfordrer folk til å kjøpe brukte klær om man vil kjøpe noe. Norge eksporterte 31.642 tonn brukte tekstiler og tekstilavfall i 2022. Det tilsvarer omkring 5,76 kilo per person.

Klesindustrien står for rundt 10 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen.

Før kastet jeg klærne, nå tar jeg vare på dem. Kristina Kostrytsya

Man kan angre

Olusesi mener at det er uklokt å kaste klær, også fordi man fort kan angre etterpå.

– Du kan oppdage at andre bruker det samme plagget, og da kunne du ønsket at du hadde beholdt det selv.

Her er 10 tips for å dempe behovet for å kjøpe klær Ekspander/minimer faktaboks Pakk bort klærne slik at du gir dem et nytt liv senere. Kjøp klær av god kvalitet, da kan du bruke dem lengre. Start med å bygge en kapselgarderobe. Det handler om å ha få plagg som man kan kombinere på ulike måter. Snu hengeren på alle skjortene du har hengende, slik at du ikke ser dem hver dag. Lær deg å reparere klærne dine. Ha en byttekveld med venner. Ta vare på klærne dine. Kjøp brukte klær. Farg klærne dine. Arv klær.

Kristina Kostrytsya (18) arvet mange klær da hun var yngre. Hun kastet dem, men nå angrer hun på det.

Kristina Kostrytsya legger klærne i kjelleren når hun blir lei dem. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Jeg klarte ikke å bruke eller style dem sammen med andre klær, og jeg ønsket heller kulere klær. Men nå tar jeg vare på alle klærne mine.

Hun er også mer opptatt av kvalitet enn å bare kjøpe mange plagg.

– Selv om de kan være litt dyrere, men det er bedre enn å kjøpe fra fast fashion-brands.

Hun mener at klær fra fast fashion-brands blir ødelagt fortere og er laget på en dårlig måte for mennesker og miljøet.

Finn ting du liker

Ingun Grimstad Klepp er professor i klær og bærekraft hos Forbruksforskningsinstituttet SIFO OsloMet, sier at det er ikke lurt å kjøpe nye klær.

– Men om man vil kjøpe noe så er brukt bedre. Svært mange har jo mer enn de trenger fra før.

Hun legger til at man trenger heller ikke å bruke mer penger for å få klær av bedre kvalitet.

– Dette er et argument fra industrien for å få folk til å kjøpe dyrere klær, påpeker hun.

Ingun Grimstad Klepp sier at det er lurt å kjøpe brukte klær og ta vare på det man har. Foto: Synne Sørenes / NRK

Klepp sier veldig få bedrifter som gir oss informasjon om for eksempel teknisk kvalitet.

– Selv om noe koster mer, betyr det ikke at det er bedre kvalitet.

Hun råder folk å få mer kunnskap om klær man kjøper fordi det er mange klær er helt identiske, lages på samme samlebånd og prises forskjellig.

– De undersøkelsene som er gjort som sammenligner dyre og billige klær, er det ikke noen direkte sammenheng mellom teknisk kvalitet eller varighet og pris.

Det viktigste er å finne ting man liker, ikke har fra før og har bruk for, sier hun

Kan senke forbruket

Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, mener det er mange tips og triks man kan benytte seg av for å bli mer klesbevisst, for eksempel å pakke vekk klærne for en periode.

Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet ønsker at vi skal bli mer bevisste før vi kjøper nye klær. Foto: Naturvernforbundet

– Om du kjenner glede ved å shoppe, men ønsker å senke forbruket, kan dette være et triks. Mine foreldre gjemte bevisst unna leker vi barna ikke brukte, for så å ta dem fram igjen som nye.

– Man innser at ikke alle klærne i skapet er for oss lenger. De har kanskje passet aldri, eller kanskje du har endret klesstil, livsstil eller kjønnsuttrykk.

– Hvordan kan man best organisere klærne man pakker bort?

– Slik at vi finner dem igjen. Jeg ville sikte på tydelig merking og en påminnelse i kalenderen om når de skal tas fram igjen.

Det finnes også ulemper med å pakke bort klær, ifølge Hansen

– Hvis vi ikke tar dem fram igjen, men vi fyller skapet med nye innkjøp. Vi ender bare opp med å fylle boden, og miljøet taper.

– Det er viktig å vite hva du har før du drar kortet, sier hun.

Kathrine Opshaug Bakke, bruktekspert og leder i FINN torget mener også det kan være lurt å pakke bort klærne.

Kathrine Opshaug Bakke, bruktekspert og leder i FINN torget. Foto: Caroline Roka

– Det har vært en trend med kapselgarderober, der man har en viss mengde klær som man tar frem til enhver tid. Det kan være en idé å bygge videre på dette konseptet ved å pakke bort klær og ta dem frem igjen etter en stund.

Hun forteller at det finnes mange smarte måter for å «lure» seg selv til å ha lyst til å bruke klærne igjen.

– For eksempel å snu hengeren på alle skjortene man har hengende, slik at man ikke ser dem hver dag.

Bakke legger til at man kan ha en byttekveld med venner.

– Hvis man også ikke bruker ting, kan man bytte klær eller selge dem videre til venner eller kolleger.

Hun oppfordrer også folk til å kjøpe brukte klær.

– Det er mer miljøvennlig, samtidig som man kan tjene litt penger, avslutter hun.

