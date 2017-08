På jakt i Sarpsborg

Strømsgodset skal ha vist interesse for Sarpsborg 08s kaptein Ole Christoffer Heieren Hansen. Midtstopperen har slitt med en vond akillessene og har ikke spilt annet enn tre cupkamper for sarpingene så langt denne sesongen, skriver Drammens Tidende. Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, sier det er lite sannsynlig at kapteinen forlater laget nå.