Overskudd for Raw Air

Vinterens Raw Air-renn i Vikersundbakken gikk i pluss for arrangørene. Etter å ha utbetalt over 800.000 kroner til lag og foreninger som stilte opp for å hjelpe til med arrangementet, sitter de igjen med et overskudd på 65.000 kroner. I tillegg er det betalt ekstra høy bakkeleie for å nedbetale investeringene i hoppsenteret.