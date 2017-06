Oustorp til Larvik

Geir Oustorp går inn i trenerteamet i Larvik Håndballklubb. Der skal han samarbeide med hovedtrener Tor Odvar Moen og Lene Rantala. Oustorp ga i april beskjed om at han ikke fortsetter som trener for Glassverkets håndballjenter. Han har også takket nei til et tilbud fra Skrim i Kongsberg.